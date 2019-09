Britse universiteit: elektrische auto's vervuilen echt minder dan traditionele modellen Erik Kouwenhoven

05 september 2019

08u12 1 Auto Puur elektrische auto's produceren gedurende hun levensduur ongeveer vijftig procent minder CO2 dan auto's met een verbrandingsmotor, zelfs wanneer de productie van de accu's wordt meegenomen. Dat concludeert een Britse universiteit.

Wetenschappers buitelen de laatste maanden over elkaar heen als het gaat om de CO2-uitstoot van elektrische auto's. Volgens de een zijn traditionele auto's beter, de ander meent dat aardgas de schoonste vorm van aandrijving is en nu blijkt volgens een Britse universiteit toch de elektrische auto het beste voor het milieu. De onenigheid is logisch. Want zeker wanneer alle factoren worden meegenomen, van productie tot recycling aan het eind van hun levenscyclus zijn er nogal wat variabelen die moeten worden meegenomen in de berekeningen.



Volgens een nieuwe studie van het Imperial College in Londen is gebleken dat het toegenomen gebruik van hernieuwbare en CO2-arme bronnen in energiecentrales ervoor zorgt dat puur elektrische auto's slechts een kwart van de CO2 produceren in vergelijking met vergelijkbare auto's die op benzine of diesel rijden. Zelfs wanneer de energie vretende productie van accu's mee wordt genomen in de berekening, stoten elektrische auto's gedurende hun levensduur gemiddeld 50 procent minder CO2 uit, aldus de universiteit.

Het bleek dat na twee tot drie jaar het gebrek aan uitlaatemissies van de meest efficiënte EV-modellen de CO2-uitstoot van hun batterijproductie zou hebben gecompenseerd. Dat geldt helaas niet voor alle elektrische auto's. Modellen met kleinere batterijen, zoals de Renault Zoe en Nissan Leaf, zijn veel eerder op dat punt aanbeland, aldus de onderzoekers. De grootste EV-modellen, zoals de Tesla Model S en Jaguar I-Pace, bleken tot drie keer langer nodig te hebben om hun CO2-uitstoot van de accuproductie te compenseren. Maar ook dan zijn ze nog altijd veel minder milieubelastend dan vergelijkbare verbrandingsmotoren, aldus de onderzoekers.

Video: Koning Filip steunt klimaatbeweging met elektrische wagen