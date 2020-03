Britse regering roept autofabrikanten op om beademingsapparatuur voor ziekenhuizen te maken Erik Kouwenhoven

17 maart 2020

14u32 12 Auto De Britse regering neemt ongebruikelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een daarvan is de oproep aan autofabrikanten om beademingsapparatuur te bouwen voor ziekenhuizen in plaats van auto’s.

Groot-Brittannië wijzigt zijn strategie in de strijd tegen het coronavirus. Nadat premier Boris Johnson het gevaar aanvankelijk niet bijzonder groot achtte en vond dat voorzorgsmaatregelen overbodig waren, roept hij nu zijn landgenoten op om zich maximaal in te spannen.

Net als in de Tweede Wereldoorlog moet iedereen zijn bijdrage leveren, zo vindt de Britse regering. Zo moeten autofabrikanten beademingsapparatuur gaan produceren in plaats van auto’s, omdat die momenteel dringend nodig zijn in ziekenhuizen. Volgens het Britse blad Autocar zijn Rolls-Royce, Ford en Honda benaderd met het verzoek.

10 tot 20 procent

Groot-Brittannië heeft naar verluidt 5.000 beademingsapparaten, maar er zijn er nog veel meer nodig omdat ze een cruciaal onderdeel vormen van het medische apparaat. Deskundigen schatten dat 10 tot 20 procent van degenen die het virus krijgen kritieke zorg nodig hebben en velen van hen zullen moeite hebben met ademhalen. De complexe medische hulpmiddelen zullen dus vele levens redden.

“We hebben een hoog technisch niveau in dit land”, aldus minister van Volksgezondheid Matt Hancock tegen de BBC. “We willen dat elk bedrijf dat de capaciteit heeft om beademingsapparaten te bouwen, dit doet.” Het valt echter te betwijfelen of een productieverandering op korte termijn mogelijk is.

