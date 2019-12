Britse politie niet blij met elektrische auto Erik Kouwenhoven

30 december 2019

21u43

Bron: AD.nl 0 Auto Boeven die ontsnappen en traag opladende accu's zorgen ervoor dat Britse politiekorpsen een enorme hekel hebben gekregen aan hun elektrische politieauto's. Voor het echte politiewerk blijken ze ongeschikt.

Volgens politierapporten worden de 448 elektrische politieauto's momenteel vooral gebruikt voor zogeheten ‘niet-dringende verplaatsingen’ en woon-werkverkeer van afdelingshoofden. Voor het echte politiewerk zijn de elektrische modellen van BMW en Mitsubishi volgens de Britse politiekorpsen niet geschikt.



Het belangrijkste nadeel is, zo wordt in de rapporten vermeld, dat ze traag opladen. Bij een noodoproep zijn ze niet meteen beschikbaar en ze blijken ook onbruikbaar bij snelle achtervolgingen. Ook de rijdynamiek wordt door de politiediensten beklaagd, evenals de overijverige rijhulp-assistenten.



Volgens de korpsen is de actieradius niet groot genoeg om een hele dienst mee te gaan.Bij achtervolgingen komen ze vaak tekort door de beperkte maximumsnelheid en de automatische stopfunctie wanneer een aanrijding dreigt.