Brits bedrijf vindt wiel uit met draaihoek van 360 graden Erik Kouwenhoven

28 augustus 2019

21u00

Het Britse bedrijf Protean Electric heeft een wielmodule uitgevonden die 360 graden kan draaien. Een van de belangrijkste voordelen van het systeem is dat voertuigen ermee kunnen parkeren zonder achterwaarts in te rijden.

Het systeem, met de naam Protean 360+, is feitelijk meer dan een wiel, want het omvat zowel de aandrijving als de besturing, de remmen en de vering. Het wordt aangedreven door een elektrische motor en draait om zijn as door middel van een boven het wiel geplaatste elektromotor. Dat meldt website De Ingenieur.

De Protean in-wheel elektrische motor maakt aandrijfassen, differentiëlen en transmissies overbodig. Dit reduceert het gewicht, de kosten en complexiteit van de elektrische aandrijflijn. Omdat alle vier de wielen 360 graden kunnen draaien, kunnen voertuigen bovendien optimaal manoeuvreren. Ook kan het voertuig naar een kant overhellen met deze wielen, zodat de bodem mooi kan aansluiten op de stoep om in- en uitstappen te vergemakkelijken.

De wielmodules zijn geschikt voor zowel autonome voertuigen als voertuigen met chauffeur en kunnen volgens Protean Electric een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomst van elektrische auto's en andere voertuigen zoals bussen en city pods. Het bedrijf Protean is eigendom van de Zweedse fabrikant van elektrische voertuigen Nevs. Wanneer zij de wielen gaan toepassen, is niet bekendgemaakt.