Brandgevaar: Ford roept wereldwijd 322.000 auto's terug Erik Kouwenhoven

24 september 2019

21u04

Bron: AD.nl 3 Auto Ford roept wereldwijd 322.000 auto's uit de modelseries Galaxy, S-Max en Mondeo terug. Van deze auto's kan de motor in brand vliegen door ontsnappend accuzuur.

Het gaat alleen al in Duitsland om ongeveer 100.000 voertuigen van de modellen Galaxy, S-Max en Mondeo. Volgens de Duitse toezichthouder Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) bestaat er een risico op motorbrand door lekkend accuzuur, meldt het Duitse blad Der Spiegel.

Bij de getroffen auto's kan accuzuur weglekken bij de minpool van de accu, waardoor de sensor van het batterijbewakingssysteem schade kan oplopen. Als gevolg hiervan kan de accu oververhit raken en in extreme gevallen zelfs in brand vliegen. Dit kan zelfs gebeuren bij geparkeerde auto’s.

Fabriek in Valencia

Het gaat volgens Ford om auto's uit de productieperiode van 13 februari 2014 tot 11 februari 2019 van de fabriek in Valencia (Spanje). Er wordt contact opgenomen met de eigenaren. Om hoeveel auto’s het in ons land gaat, is niet bekend.