Familiewagen met grote koffer en ruim interieur? De favoriete breaks van onze redactie

HLN DriveWaar jarenlang de break één van de populairste carrosserievormen was, krijgen auto’s met een grote koffer vandaag veel concurrentie van SUV’s. Sommige automerken schrappen zelfs hun stationwagens om meer tijd en middelen te investeren in hogere wagens. HLN Drive somt 5 breaks op die wél nog de moeite waard zijn, elk voor hun unieke reden.

1. Skoda Superb Combi (vanaf 30.980 euro): de grootste koffer

Volledig scherm Skoda Superb Combi © Skoda

Beginnen doen we met de auto met één van de grootste koffers. De Skoda Superb Combi is ideaal als reiswagen, zowel voor passagiers als voor je uitgebreide bagage. Bovendien is hij een stuk goedkoper dan vergelijkbare modellen binnen de Volkswagengroep die technologisch aan hem verwant zijn. Erg spannend rijdt het model dan wel niet, maar dat is toch niet de bedoeling van deze reiswagen pur sang.

2. Fiat Tipo SW ( vanaf 19.190 euro): de goedkoopste

Volledig scherm Fiat Tipo SW © Fiat

Na de break met de grootste koffer volgt de goedkoopste. Qua afwerking doen andere wagens uit dit lijstje beter dan de Fiat Tipo SW, maar met onder andere het 7” UConnect infotainmentsysteem (touchscreen, realtime diensten, DAB radio, Apple CarPlay / Android Auto, …) is de uitrusting van de Tipo ook niet karig te noemen.

3. Kia ProCeed (vanaf 28.090 euro): de knapste

De knapste uit dit lijstje is de Kia Proceed (zie foto boven), een sportief gelijnde Shooting Brake. Met zijn opvallende daklijn, stevige bumpers, uitgesproken zijschorten en dubbele uitlaat met diffusor is het meteen duidelijk dat de Proceed eerder wil imponeren met zijn rijkwaliteiten. De koffer is dan ook iets kleiner dan pakweg zijn broertje bij Kia, de Ceed SW, maar het rijplezier ligt wel een pak hoger.

4. Toyota Corolla Touring Sports (vanaf 24.520 euro): de meest robuuste

Volledig scherm Toyota Corolla Touring Sports © Toyota

In alle kwaliteitslijstjes staat de 1.8 hybridemotor van Toyota bovenaan. En laat dat nu de krachtbron zijn die ook in deze Corolla Touring Sports ligt. Veel onderhoud vergt deze hybridemotor dus niet en bovendien ligt zijn verbruik vrij laag. Qua ruimte kan de Corolla mee met zijn concurrenten, maar digitaal laat hij een steekje vallen. Het infotainmentsysteem werkt immers iets minder goed dat van de andere wagens in dit lijstje.

5. Mazda6 Wagon (vanaf 32.390 euro): de beste verhouding prijs/kwaliteit

Volledig scherm Mazda6 Wagon © Mazda

Prijs-kwaliteit staan journalisten al jaren te kijken van deze Mazda6 Wagon. De uitrusting is compleet voor een beperkt bedrag, de afwerking is meer dan oké en ook rijtechnisch staat de Mazda zijn mannetje. Onder de motorkap is het dan weer wel zoeken. Mazda biedt enkel turboloze benzines aan, in tegenstelling tot heel wat andere merken, en schrapte de dieselversies begin dit jaar. Van enige vorm van elektrificatie is nog geen spoor.

Lees ook: