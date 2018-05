BP investeert 20 miljoen dollar in accu's die in vijf minuten kunnen opladen Erik Kouwenhoven

27 mei 2018

06u16

Oliemaatschappij BP heeft 20 miljoen dollar geïnvesteerd in een start-upbedrijf dat accutechnologie ontwikkelt die ultrasnel laden mogelijk maakt.

De firma StoreDot, gevestigd in Tel Aviv, is van plan om deze technologie toe te passen in accupakketten voor elektrische voertuigen. Hiermee zouden laadtijden gerealiseerd kunnen worden die vergelijkbaar zijn met het tanken van een auto met een verbrandingsmotor. Deze zogenaamde 'flash-accu's' verschijnen volgend jaar voor het eerst op mobiele apparaten.

Daimler

Het kan allicht wat langer duren voordat deze accu's met nano-technologie worden toegepast in elektrische auto’s. Aan de levensduur en betrouwbaarheid worden hoge eisen gesteld. StoreDot ontving in september al een investering van 60 miljoen dollar van de vrachtwagentak van Daimler. StoreDot claimt dat hun lithium-ionbatterijen een actieradius van 400 kilometer bieden bij een laadtijd van vijf minuten met een 350 kW-snellader.