Bosch wil met nieuwe uitlaattechnologie dieselwagen van ondergang redden jv

25 april 2018

11u45

Het Duitse technologieconcern Bosch wil met een nieuwe uitlaattechnologie de in onmin geraakte dieselwagen van de ondergang redden.

Het systeem kan de emissie van stikstofoxiden ver onder de huidige en toekomstige limieten houden, zo heeft de toeleverancier bekendgemaakt. De nieuwe technologie vergt geen extra hardware of fors hogere kosten.

Bosch spreekt van een doorbraak op de weg naar een mogelijk emissievrije mobiliteit. De techniek is zo ver gevorderd dat ze onmiddellijk door de autobouwers in serieontwikkeling genomen kan worden.

Volgens Bosch is de dieseltechnologie te belangrijk om die zomaar af te schrijven. Bedrog zoals met de sjoemelsoftware bij Volkswagen wil Bosch verhinderen. "Het stikstofoxideprobleem in het straatverkeer valt technisch op te lossen", zegt Bosch-voorzitter Volkmar Denner bij de presentatie van de jaarcijfers.

De nieuwe technologie bestaat uit een combinatie van nieuw ontwikkelde injectietechnologie, temperatuurmanagement in de motor, luchtsysteem en het gebruik van artificiële intelligentie. Daarmee kan volgens Denner een einde komen aan de discussie over de toekomst van de dieselwagen. Hij pleit er ook voor om de milieuimpact van elektrische wagens kritisch en realistisch te bekijken. "Bij zo'n algemene overweging zal blijken dat het beter is met de juiste dieselwagen te rijden dan met de foute elektrische wagen."

Voor eigenaars van een dieselwagen biedt de nieuwe technologie geen oplossing, zij hebben een nieuwe auto nodig. Bestaande wagens kunnen er immers niet meer mee aangepast worden. Een andere kanttekening is dat, hoewel de technologie onmiddellijk beschikbaar is, autobouwers ze nog wel eerst in hun eigen motorenontwikkeling moeten integreren, en dat kan nog jaren duren.

De doorbraak neemt ook niet weg dat Bosch miljarden blijft investeren in elektromobiliteit, aldus Denner. Bosch maakte woensdag ook bekend vorig jaar een omzet van 78,1 miljard euro en een operationele winst van 5,3 miljard euro geboekt te hebben, beide recordcijfers.