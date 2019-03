BMW X1 eindigt als allerslechtste in Amerikaanse test rond voetgangersdetectie mvdb

07 maart 2019

11u06

Bron: iihs.org 0 Auto Nagenoeg alle automerken zetten volop in op voetgangersdetectie: een remsysteem dat automatisch in voege treedt wanneer in de onmiddellijke nabijheid van de wagen een overstekende persoon wordt opgemerkt. In een Amerikaanse test met elf recente SUV’s kwam de BMW X1 er belabberd uit. Als enig model kreeg de Beierse trots de status ‘no credit’, vrij te vertalen als barslecht.

In 2017 stierven in de Verenigde Staten alleen al 5.977 voetgangers door aanrijdingen. De Amerikaanse non-profitorganisatie Insurance Institute for Highway Safety achtte een test noodzakelijk om na te gaan of de remsystemen naar behoren werken. Op een testbaan werden drie scenario’s uitgedacht.



De eerste test omvatte een dummy van volwassen grootte die al overstekend de weg opgaat en zo in het pad van een tegemoetkomend voertuig terechtkomt. “Het meest voorkomende type ongeval waarbij een voetganger betrokken is”, zegt onderzoeksleider David Aylor. Voor de tweede proef werd een kinderdummy en twee geparkeerde wagens gebruikt. De dummy staat aan de voorkant van het verst geparkeerde voertuig en loopt plots de straat op. “De nachtmerrie van elke ouder”, verklaart Aylor, zelf vader. Voor de laatste toetsing liep een dummy dicht bij de rand van de weg. Hij loopt in dezelfde richting als het toekomende verkeer achter hem.



De tests werden bij droog weer bij daglicht met drie snelheden uitgevoerd: 12, 25 en 37 miles per hour (mph), omgerekend respectievelijk 19,3 ; 40,2 en 59,5 km/h.

Bij de vier SUV’s die een ‘zeer goede’ beoordeling kregen en de vijf wagens die als ‘goed’ werden beoordeeld, was in elk van de drie testscenario’s een aanzienlijke snelheidsvermindering meetbaar. Twee modellen kwamen als allerbeste uit de bus. Zowel de meest recente Subaru Forester als de Toyota RAV4 raakten de dummy’s in alle proeven niet. Bij de elf modellen was slechts een van Amerikaanse makelij. De Chevrolet Equinox kreeg een goede beoordeling.

Helemaal onderaan bengelt de X1 van BMW. Op geen enkele test functioneerde de Duitse wagen naar behoren. Dit ondanks hun Daytime Pedestrian Detection. Bij de test met de voetganger die aan de rand van de weg loopt, remde de X1 helemaal niet. Bij de andere scenario’s was slechts een minimale snelheidsvermindering waarneembaar. De Mitsubishi Outlander deed enigszins beter en kreeg als enige de beoordeling ‘voldoende’.