BMW schuift Mini-opvolger op lange baan: “Schuld van de brexit”

Hoewel het nog minstens een jaar zal duren vooraleer de gewone burger geconfronteerd zal worden met de gevolgen van de brexit, laat de economische impact op de auto-industrie zich al een tijdje voelen. De band van de Honda-fabriek in Swindon stopt volgend jaar met draaien, en ook de toekomst van de Nissan-site in Sunderland is hoogst onzeker.

In een interview met persbureau Reuters heeft nu ook BMW te kennen gegeven dat de brexit rechtstreekse gevolgen zal hebben voor het Britse dochtermerk Mini. Om de industriële risico’s te beperken – en om tegelijkertijd wat ontwikkelingscenten uit te sparen – zal de huidige Mini-generatie het wat langer moeten uitzingen dan de zes jaar die in de oorspronkelijke productplanning voorzien waren.

Een volledige modelwissel zou namelijk verregaande (financiële) inspanningen vergen voor de Mini-fabriek in Oxford, een investering die het Duitse moederhuis liever nog even uitstelt in afwachting van nieuwe handelsakkoorden tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland. “Indien we uitgaan van import- en exportheffingen tussen 0 en 5 procent, zou de business case voor Oxford niet drastisch veranderen”, zo liet BMW-baas Oliver Zipse vorig jaar al optekenen. Hogere tarieven zouden BMW er echter toe kunnen aanzetten om op z’n minst een deel van de Mini-productie door te schuiven naar de productiesite van VDL Nedcar in Born, net over de Belgisch-Nederlandse grens.