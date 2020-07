BMW's eerste elektrische SUV kost 69.950 euro en krijgt geen vierwielaandrijving Niek Schenk

14 juli 2020

16u42 2 Auto BMW heeft zijn eerste elektrische SUV onthuld. De prijzen van deze iX3 beginnen in ons land bij 69.950 euro. Dat is allerminst goedkoop, terwijl hij in tegenstelling tot zijn concurrenten Audi e-Tron en Mercedes EQC niet eens vierwielaandrijving heeft. De iX3 brengt je maximaal 459 kilometer ver.



De auto is gebaseerd op de bestaande BMW X3, die bekend is met diesel- en benzinemotoren én als plug-in hybride. De volledig elektrische versie wordt geproduceerd in het Chinese Shenyang. Bij activering van de startstop-knop klinkt een melodie van Hans Zimmer, de beroemde componist van filmmuziek. In de duurdere versies kan de automobilist ook zijn eigen ‘soundtracks’voor de aandrijflijn kiezen.

De elektromotor, elektronica en transmissie heeft BMW voor het eerst in één behuizing samengebracht. De motor heeft een vermogen van 210 kW (286 pk) en een koppel (trekkracht) van 400 Nm (Newtonmeter). De BMW iX3 sprint vanuit stilstand in 6,8 seconden naar 100 km/u en zijn topsnelheid is begrensd op 180 km/h. De achterwielaandrijving moet sportief ingestelde rijders bekoren.

De boordlader levert energie levert aan zowel de 400 Volt accu voor de aandrijflijn als aan de gewone 12 Volt accu. Aan een laadpunt met wisselstroom is zowel 1 fase- als 3 fase-laden mogelijk met maximaal 11 kW. Bij een snellader met gelijkstroom wordt opgeladen met maximaal 150 kW. Binnen 10 minuten komt er dan 100 kilometer rijbereik bij. In 34 minuten moet het batterijenpakket tot 80 procent op te laden zijn.

Wegligging

De hoogvoltage-accu is geïntegreerd in de bodem van de auto. Daardoor ligt het zwaartepunt van de auto 7,5 cm lager dan dat van de andere BMW X3-versies. Volgens de fabrikant biedt dat voordelen voor de wegligging. Dat zal ongetwijfeld zo zijn, maar het totale gewicht van de auto ligt natuurlijk wel hoger en dat is juist niet beter voor het weggedrag. Een tegenvaller is ook dat de iX3 geen vierwielaandrijving biedt.

De standaard adaptieve wielophanging bevat elektronisch geregelde schokdempers die zich voortdurend aanpassen aan de ondergrond en het rijgedrag. De bagageruimte is flink: van 510 tot 1.560 liter met omgeklapte achterbank. Je levert hier dan ook niks in vergelijking met de gewone X3. De BMW iX3 is beschikbaar in ons land vanaf 30 januari 2021.

Met de elektrische wagen profiteer je van de vaste tarieven van de snelladers van het IONITY-netwerk: € 0,29 per kWh. Het basistarief van IONITY en dat voor BMW Charging is voor berijders van de iX3 de eerste drie jaar gratis.