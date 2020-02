BMW populairste automerk in België in januari KVE

03 februari 2020

18u20

Bron: Belga 1 Auto Vorige maand zijn in België ruim 40 procent meer nieuwe personenwagens van het Duitse luxemerk BMW ingeschreven ten opzichte van januari 2019. BMW neemt daarmee in ons land de koppositie van alle merken in januari, zo blijkt maandag uit cijfers van automobielfederatie Febiac.

BMW was goed voor 5.397 inschrijvingen, of een marktaandeel van 10,41 procent. Volkswagen volgt op de tweede plaats, met 5.071 inschrijvingen (marktaandeel van 9,78 procent), Peugeot op drie met 3.665 inschrijvingen (marktaandeel van 7,07 procent).

Een woordvoerder van BMW zegt dat de autobouwer het succes in januari te danken heeft aan de vernieuwing van zijn gamma. "We hebben vorig jaar de grootste modellenwissel uit onze geschiedenis gehad", klinkt het. "Klanten hebben zitten wachten op onze nieuwe 1-Reeks, X1 en 3 Touring. Die modellen komen nu op stoom."

De inschrijvingen van nieuwe auto's op de Belgische markt stegen in januari met 1,5 procent, tot 51.840.