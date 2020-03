BMW opent de aanval op Tesla Model 3 met elektrische i4 Kristof Winckelmans - www.fangio.be

03 maart 2020

Nadat BMW een aantal jaren geleden een 'elektrische proeftuin' opzette met de i3 en i8, lijkt het Beierse merk zich stilaan op te maken om mee te komen spelen met de grote elektrojongens. Na een volledig elektrische SUV op X3-basis krijgen we volgend jaar ook deze i4, een middelgrote berline die zijn vizier richt op de Tesla Model 3 en Polestar 2.

De behoorlijk atypisch gelijnde i3 en i8 stamden nog uit een tijd waarin elektrische auto’s weggezet werden als een marginaal randverschijnsel, maar de looks van deze (voorlopig nog ‘Concept i4' geheten) i4 verraden dat ook BMW elektrisch rijden stilaan als ‘het nieuwe normaal’ wil gaan aanprijzen. Een belangrijke rol binnen die nieuwe strategie is weggelegd voor deze i4, een ruime middenklasser die je als het elektrische equivalent van de huidige 3 Reeks (en de toekomstige 4 Reeks Gran Coupé-variant) kan beschouwen.

Achter de imposante (of potsierlijke, al naargelang je persoonlijke smaak) nieren schuilt dus niet langer een klassieke benzine- of dieselcentrale, wel een volledig elektrische aandrijfmodule die in totaal 531 pk (!) richting achterwielen stuurt. Daarmee moet de i4 in staat zijn om de klassieke spurt van 0 tot 100 km/u as te haspelen in een luttele 4 seconden.

Doe je het wat rustiger aan, dan zou je volgens de officiële cijfers mogen rekenen op een rijbereik van 600 kilometer. Het batterijpakket heeft een capaciteit van 80 kWh, via een snellader (150 kW) zou je aan zo’n 35 minuten genoeg hebben om de batterijen voor 80 procent vol te ‘tanken’.

In de futuristisch opgevatte cockpit kijkt de bestuurder uit over een dubbel breedbeeldscherm, dat alle fysieke knoppen en hendels vervangt. Geen nood: pedalen en een stuurwiel zijn (voorlopig) nog wel van de partij. De BMW i4 gaat in de loop van 2021 in productie.