BMW ontwikkelt gigantisch pad voor draadloos opladen wagens Joeri Vlemings

13u43

Bron: The Verge, Mashable 1 BMW Auto Niet alleen iPhone is twee jaar na de concurrentie op de kar van het draadloos opladen gesprongen. Ook autofabrikant BMW wil datzelfde systeem in de nabije toekomst toepassen op zijn elektrische wagens. Het pad om draadloos te kunnen opladen is natuurlijk wel wat groter. De lancering is voor volgend jaar voorzien.

Eigenlijk is het BMW-opladingsblok een uitvergrote versie van de Qi-laders die gebruikt worden om de batterijen van smartphones op te laden. Eerst komt de BMW 530e iPerformance plug-in hybride aan de beurt. Daarna de andere elektrische modellen van de Duitse autobouwer.

Zoals je in het filmpje ziet, moet je de wagen voorzichtig over het pad op de grond rijden, zodat dat recht onder de contactplaat van de auto terechtkomt. Het zou 3,5 uur duren om de lege batterijen van een BMW 530e helemaal op te laden. Dat is ongeveer even lang als de manier waarop dat nu gebeurt met een stekker in het stopcontact. Het pad zelf moet uiteraard ook gekoppeld worden aan netstroom.