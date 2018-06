BMW krijgt klappen op Belgische automarkt mvdb

07 juni 2018

07u16

Bron: De Tijd 0 Auto De Belgische autokopers kiezen steeds minder voor de vertrouwde Duitse premiummerken. Terwijl de Belgische automarkt over de eerste vijf maanden van het jaar drie procent groeide, ging de verkoop van BMW, Audi en Mercedes stevig achteruit. Vooral BMW kreeg klappen, zo meldt De Tijd.

De eerste vijf maanden van dit jaar werden 19.026 nieuwe BMW’s ingeschreven, of zo'n 12,4 procent minder dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van automobielfederatie Febiac. In april en mei lag het aantal inschrijvingen telkens 20 procent lager dan in 2017.

De terugval is volgens BMW-woordvoerder Christophe Weerts volledig te wijten aan de nieuwe Europese uitstoottest WLTP. Alle nieuwe auto's in Europa moeten vanaf 1 september aan die nieuwe, strengere CO2-uitstoottest voldoen. De nieuwe CO2-uitstootwaarden bij BMW liggen hoger, wat de aan CO2 gerelateerde autobelastingen doet stijgen. Iets wat door fleetmanagers met argusogen in de gaten wordt gehouden. Bijna twee op de drie BMW's in België is bestemd voor de bedrijfsmarkt. Bij de particulieren merkt BMW geen terugval. Concurrent Mercedes betwist dat de dalende BMW-verkoop te wijten is aan de uitstoottest.