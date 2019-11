BMW krijgt Halloweengrap keihard terug Erik Kouwenhoven

03 november 2019

09u48

Bron: AD.nl 1 Auto BMW probeerde op humoristische wijze concurrent Mercedes-Benz onderuit te halen op Twitter. Maar hun concurrent sloeg meteen terug.

Twitter is een van de vele manieren waarop automerken publiciteit kunnen genereren. In een aantal gevallen worden daarmee concurrenten op humoristische wijze onderuitgehaald. BMW zal in het vervolg echter wel twee keer nadenken voordat ze Mercedes-Benz proberen te dollen.

BMW Amerika zette een foto op Twitter van een Mercedes E-Klasse die grotendeels onder een cover verstopt zit. Die cover is van een BMW M5 en de foto gaat vergezeld van de mededeling: “Nu kan elke auto zich verkleden als zijn favoriete superheld’. Daaronder stond: ‘Happy Halloween’. Lachen toch, vonden ze bij BMW.

Nice one, @BMWUSA. That’s a really scary costume! Especially that radiator grille... Daimler AG(@ Daimler) link

Helaas kreeg BMW de grap als een boemerang terug. Mercedes-Benz zette namelijk een foto van een conceptmodel van de nieuwe BMW 4 Serie met een op zijn minst controversiële grille op Twitter en schreef eronder: ‘Dat is een eng kostuum!’

BMW is volgens velen namelijk niet erg goed bezig met zijn massale en/of vreemd gestileerde grilles op modellen als de 7 Serie en BMW X7. De reacties op Twitter waren unaniem: BMW had zich in de ogen van velen mooi vergaloppeerd met deze Halloweengrap.