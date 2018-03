BMW gaat gerecycleerd oceaanplastic gebruiken in eigen auto’s Erik Kouwenhoven

21 maart 2018

13u01

Bron: AD.nl 0 Auto BMW wil ervoor zorgen dat de oceanen worden ontdaan van de enorme hoeveelheden afgedankt plastic. Hoe? Door de schadelijke kunststoffen te recycleren voor gebruik in zijn eigen voertuigen.

Het Duitse premium-merk zegt dat teruggewonnen plastic uit de oceanen kan worden hergebruikt en aldus kan worden verwerkt tot plaatdelen voor de buitenzijde en het interieur van nieuwe, groene auto's. Dat meldt de Britse krant The Daily Mail.

Voedselketen

BMW kwam tot dit oordeel nadat de Wereldgezondheidsorganisatie een onderzoek had gedaan naar de schadelijke effecten van micro-plastics in de voedselketen. Het Duitse merk test op dit moment de toepassingen van gereycled oceaanplastic in de elektrische BMW i3.

Marktwerking

BMW is van mening dat de kosten voor het verwijderen van plastic afval uit de oceanen kunnen worden beperkt als het gerecupereerde plastic kan worden gerecycleerd en verkocht voor gebruik door bedrijven zoals zijzelf, die daar vervolgens lichtgewicht auto-onderdelen van maken. Het merk werkt dus actief aan het creëren van een markt voor teruggewonnen zee-plastic, al is het alleen maar door er gebruik van te maken in zijn eigen auto's.