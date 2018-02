BMW gaat elektrische Mini ook in China bouwen SVM

23 februari 2018

13u56

Bron: Belga 0 Auto De Duitse luxewagenbouwer BMW wil de elektrische Mini ook in China fabriceren. De tweede generatie van de elektrische Mini zal er in samenwerking met de Chinese autobouwer Great Wall gebouwd worden. Een intentieverklaring daarvoor is vandaag ondertekend.

Waar en wanneer de tweede generatie van de elektrische Mini in China gebouwd zal worden en om welke investeringen het gaat, is nog niet duidelijk. De eerste volledig elektrische Mini zal vanaf 2019 in Groot-Brittannië van de band rollen, met batterijen en motoren die in Duitsland gefabriceerd zijn.

Na Groot-Brittannië, de VS en Duitsland is China voor Mini de vierde grootste markt, met vorig jaar zowat 35.000 verkochte wagens.