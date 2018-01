Bluffende leugenaar krijgt sleutels van Ferrari overhandigd: hotelketen voor rechter gedaagd Parkeerwachter geeft autosleutels aan wildvreemde mvdb

25 januari 2018

De eigenaar van een peperdure Ferrari daagt hotelketen Marriott voor de rechter omdat een wildvreemde man de sleutels van zijn bolide kreeg overhandigd en ermee wegreed. De autodief verklaarde dat hij indruk probeerde te maken op een vrouw.

Eigenaar James Fowler (73) trok op 17 juli met zijn gele Ferrari 458 Italia Spider model 2014 naar het Vinoy Renaissance Resort & Golf Club, een hotel dat tot de Marriottgroep behoort. Hij was ginds om een advocatencongres in de nabijgelegen stad St. Petersburg bij te wonen.

Fowler gaf zijn wagen - zoals gebruikelijk in de Verenigde Staten - aan de valet, de parkeerwachter die de auto van hotelgasten bij aankomst parkeert en bij vertrek ophaalt. In ruil is het gepast de hotelmedewerker een fooi te geven. De valet van dienst deed zijn job naar behoren, maar dat kan niet gezegd worden van de collega die hem 's avonds afloste.

Twaalf uur nadat advocaat Fowler zijn Ferrari had achtergelaten, wandelde ene Levi Miles (28) langs de parkeergarage. Hij maakte de vrouw (24) in zijn bijzijn wijs dat de gele Ferrari (geschat prijskaartje 300.000 dollar) de zijne was. Hij vroeg de sleutels aan de valet en verklaarde dat het bonnetje nog in de wagen lag. Indien hij de sleutels kreeg, zou hij het meteen komen afgeven. De valet deed het gevraagde waarop Miles en de vrouw in de sportwagen kropen. Ze reden niet meteen weg, maar bleven enige tijd in de parking. Toen de parkeerwachter merkte dat de gebruikelijke fooi uitbleef, verslapte zijn aandacht en hielp hij andere klanten op de drukke avond. Miles en de vrouwen reden daarop weg.

Cocaïne

Hun joyride duurde niet lang. De wegpolitie zette de Ferrari een halfuur later aan de kant omdat de achterlichten uitstonden. De agent schreef in zijn verslag dat de automobilist duidelijk moeite had met het besturen en schakelen van de wagen. Zijn argwaan werd enkel nog groter toen er op het kastje naast de versnellingspook cocaïneresten werden aangetroffen.

De vrouw had een gram marihuana op zak. De twee werden opgepakt. Miles verklaarde tijdens zijn verhoor dat hij enkel indruk wilde maken op de vrouw die hij eerder op de avond had leren kennen. Als zij niet had gevraagd of de Ferrari van hem was, was er niets gebeurd. De man vindt zichzelf geen autodief, daar het de valet was die hem de autosleutels overhandigde. Miles kreeg twee aanklachten te horen: rijden met een verlopen rijbewijs en drugsbezit.

Advocaat Fowler, de echte eigenaar van de Ferrari, heeft nu hotelgroep Marriott en het parkeerbedrijf dat de valetdienst verzorgt voor de rechter gedaagd. Door de joyride moest de zeventiger aardig in de buidel tasten voor allerlei reparaties aan de wagen. Hij verwijt de hotelgroep en het parkeerbedrijf grove nalatigheid.