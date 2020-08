Bizar: losgeslagen autoband belt aan bij huis Erik Kouwenhoven

30 augustus 2020

11u32 0 Auto Het lijkt te bizar voor woorden, maar in de Verenigde Staten gebeurde het echt: een autoband die om onduidelijke redenen was losgeslagen van een auto, vloog met 100 km/u tegen een huis en raakte precies de deurbel.

Het gebeurt wel vaker dat auto's onderdelen verliezen, maar zelden gaat dat gepaard met zoveel spektakel als in Pataskala (Ohio). Want niet alleen komt het autowiel uit het niets aanrollen, ook ramt het met volle kracht een huis.

Waar het wiel vandaan kwam is niet bekendgemaakt, maar gezien de snelheid die het rollende projectiel ontwikkelt, is er iets goed misgegaan. Een enorme crash wellicht tussen een paar auto's op een kruising? Of een botsing tegen een boom? De video roept meer vragen op dan ze beantwoordt.

In de opnames is te zien hoe het wiel aan hoge snelheid tegen het huis botst, een van de pilaren eruit ramt die de luifel boven de voordeur dragen en vervolgens ‘aanbelt’. Daarna valt het wiel op het gazon en verdwijnt de rookpluim langzaam. Er zijn geen gewonden gemeld, dus de kans is groot dat er alleen materiële schade is aangericht.