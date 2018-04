Binnenkort gepersonaliseerde verkeersinfo in onze auto's? Daimy Van den Eede

09 april 2018

14u06

Bron: VTM Nieuws 0 Auto Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil in de toekomst gepersonaliseerde verkeersinformatie doorsturen via de smartphone of de interne applicaties van de wagen. Dat meldt Het Nieuwsblad. Momenteel onderzoekt hij het systeem nog. Experts waarschuwen voor een te grote afhankelijkheid van technologie.

De berichtjes moeten een alternatief vormen voor de dynamische zwarte informatieborden op onze snelwegen. De grote informatieborden bestaan al meer dan vijftien jaar, maar de technologie is er intussen sterk op vooruitgegaan. Zo heeft bijna iedereen een smartphone, maar ook de wagens zelf zijn tegenwoordig voorzien van heel wat technische snufjes.

Persoonlijke waarschuwingen

Ook Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil meegaan met zijn tijd, en onderzoekt of hij allerhande verkeersinfo kan door­sturen naar de mobiele telefoon, of naar de interne applicaties van de wagen. “Denk aan het waarschuwen voor naderende prioritaire voertuigen zoals ambulances”, zegt Weyts. “Maar we kunnen ook hindernissen aankondigen, groene golven aanduiden, en aangeven wat de meest zuinige snelheid is op je specifieke route.”

Op dit moment loopt al een ver­gelijkbaar project, waarbij vrachtwagenbestuurders verkeersinformatie op maat krijgen op basis van smartphonegegevens. “Dat is de toekomst van de verkeersinformatie”, zei minister Weyts daarover. "De bedoeling is om zulke projecten op termijn uit te rollen naar particuliere automobilisten."

We zeggen voortdurend tegen automobilisten dat ze meer oog voor de weg moeten hebben. Tegelijkertijd geven we de smartphone een centrale plaats in de wagen.

Dubbele boodschap

Mobiliteitsexpert Kris Peeters (PVCO Limburg) staat niet echt te springen voor de plannen. “Voor ieder probleem heeft men vandaag een complexe applicatie, maar eigenlijk zijn er ook veel eenvoudigere oplossingen”, zegt hij in Het Nieuwsblad. “Zo is het in het buitenland de normaalste zaak dat wagens een middenrijstrook creëren voor bijvoorbeeld ambulances. Het invoeren van zo’n maatregel zou beter zijn voor de verkeersveiligheid dan een extra alarmpje op de telefoon.”

De overheid zendt bovendien een dubbele boodschap uit, vindt Peeters. “We zeggen voortdurend tegen automobilisten dat ze meer oog voor de weg moeten hebben. Tegelijkertijd geven we de smartphone een centrale plaats in de wagen."

De minister verduidelijkt dat er geen sprake is van vervanging: de dynamische borden zullen dus nog een tijd deel uitmaken van het snelweglandschap.