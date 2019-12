Binnenkort dagelijkse kost? Monsterfiles aan Tesla Superchargers 50 Tesla’s wachten op hun laadbeurt Mika Tuyaerts - www.fangio.be

Auto De overstap naar elektrische wagens brengt enkele uitdagingen met zich mee. Dat werd vorige zaterdag pijnlijk duidelijk in Los Angeles, waar een monsterfile ontstond aan de Superchargers van Tesla.

De Superchargers, de sterkste laadpalen van de Amerikaanse autobouwer, zijn een vaste tussenstop voor veel Teslarijders. Ze laden je wagen immers in een halfuurtje vol, iets wat bovendien voor veel bestuurders gratis is.

Maar wanneer iedereen tegelijk wil laden, krijg je natuurlijk files. Zo ook vorige week zaterdag net buiten Los Angeles, waar meer dan vijftig wagens in de rij staan. De uploader van het filmpje hieronder schat de rij een kleine kilometer lang. De reden? Het gaat hier hoofdzakelijk om mensen die Thanksgiving kwamen vieren bij familie en nog snel wat stroom kwamen tanken vooraleer naar huis te keren.

‘Slechts’ halfuurtje wachten

Vooraleer je de elektrische wagen en Tesla in het bijzonder afschiet, melden we wel dat het hier om zeer krachtige laadpalen gaat die in staat zijn om een wagen op een halfuurtje ‘vol te tanken’. In dit laadstation staan 40 laadpalen, met 50 wagens die aanschuiven betekent dit dus dat de meeste bestuurders binnen het half uur geholpen zijn. Bovendien beschikt dit soort laadstations over een lounge waar je in alle rust kan wachten.

Desalniettemin wordt wel duidelijk dat laadinfrastructuur een belangrijk aandachtspunt is en blijft indien we de overstap willen maken naar 100% elektrische mobiliteit.