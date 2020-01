Bijna helft nieuwe auto’s in Noorwegen is elektrisch Kristof Winckelmans - www.fangio.be

06 januari 2020

12u29

Bron: www.fangio.be 2 Auto In ons land bleef de verkoop van elektrische auto’s vorig jaar steken op een schamele 8.837 eenheden (op een totaal van 550.000 stuks), maar in Noorwegen lijkt niets of niemand de doorbraak van EV’s nog te kunnen stoppen. Vorig jaar ging de verkoop er alweer met 11 procent op vooruit, waardoor intussen bijna 1 op 2 nieuw verkochte wagens volledig elektrisch rijdt.

Noorwegen, dat van elektromobiliteit één van zijn stokpaardjes gemaakt heeft, heeft als ambitie om tegen 2025 geen enkele auto met verbrandingsmotor meer in het verkeer te brengen. De Scandinaviërs voorzien daarom in een aantal subsidiemaatregelen en bijkomende voordelen (vrij gebruik van busbanen, goedkopere parkeerplaatsen en ferrytarieven, …), waardoor de verkoop van EV’s jaar na jaar nieuwe recordhoogtes bereikt. Mede dankzij de introductie van de populaire Tesla Model 3 bereikte de maandelijkse inschrijvingscijfers van EV’s vorig jaar meermaals de magische grens van 50 procent. Ook Nissan, dat met de Leaf een tweede plaats bekleedt in het EV-klassement, blijft er gouden zaken doen. Over heel 2019 werden er in Noorwegen in totaal zo’n 60.000 elektrische voertuigen geregistreerd, goed voor een marktaandeel van 42 procent.