Bijna acht op de tien particulieren kiezen voor benzinewagen mvdb

30 juli 2018

12u15

Bron: Belga 0 Auto Het marktaandeel van de nieuwe dieselwagens is tijdens de eerste helft van dit jaar verder gedaald in België. Opvallend: bij de particulieren kiest 77 procent voor een benzinewagen en opteert nog maar 18,6 procent van de kopers voor een diesel.

Vooral de Vlaming wil geen diesel meer, zo blijkt uit cijfers die automobielfederatie Febiac vandaag verspreidde.

Bij de particuliere klanten blijft het marktaandeel van de diesel het hoogst in Wallonië, met 26,9 procent (19.114 auto's). In Vlaanderen bedraagt dat cijfer 12,5 procent (11.057 auto's) en in Brussel 14,1 procent (1.281 auto's).



Wanneer de volledige markt, inclusief de bedrijfswagens, in acht genomen wordt, dan bedraagt het marktaandeel van de dieselauto tijdens de eerste zes maanden van dit jaar 36,14 procent (119.746 wagens) en dat van de benzinewagen 58,05 procent (192.369 wagens).