Bijna 6 op 10 nieuwe wagens rijden op benzine SVM

08 oktober 2020

10u50

Bron: Belga 1 Auto Het aantal personenwagens in Vlaanderen blijft jaar na jaar stijgen. De afgelopen dertien jaar steeg het aantal met 20 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van Statistiek Vlaanderen. Opvallend is dat 6 op de 10 nieuwe wagens rijden op benzine.

In 2019 waren er 3.569.202 personenwagens ingeschreven in het Vlaamse Gewest. Dat zijn er ruim 600.000 meer dan in 2006, toen er 2.963.916 wagens waren ingeschreven.

Ruim 1,8 miljoen wagens reden in 2019 op diesel, 1,65 miljoen op benzine. Sinds 2017 is er een duidelijke daling te merken van het aantal ingeschreven personenwagens die rijden op diesel.

Bij benzinewagens is er een omgekeerde beweging. Na jaren van daling is daar sinds 2014 opnieuw een toename. De daling in populariteit van dieselwagens is nog duidelijker zichtbaar als enkel wordt gekeken naar de nieuw ingeschreven personenwagens in 2019. Het aandeel nieuw ingeschreven benzinewagens ligt op 59 procent, bij dieselwagens is dat 32 procent.

Hybride en elektrische wagens

De laatste jaren neemt het gebruik van hybride en elektrische wagen ook toe. In 2019 ging het om 76.000 hybride wagens, tegenover bijna 10.800 bij de lancering ervan in 2013. Het aantal ingeschreven elektrische wagens gaat van 6 in 2006 naar 11.140 in 2019. Door LPG aangedreven auto's nemen in aantal af: afgelopen jaar waren er nog 10.000 ingeschreven, in 2006 waren het er nog bijna 35.000.

In 2017 telde het Vlaamse Gewest 535 personenwagens per 1.000 inwoners. Dat is iets meer dan het EU-gemiddelde. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse Gewest tellen minder personenwagens per 1.000 inwoners dan het Vlaamse Gewest.