Bijna 10.000 euro bonus voor alle 27.000 Porsche-medewerkers Erik Kouwenhoven

09 april 2020

07u56 6 Auto Ondanks een daling van de winst en de huidige coronacrisis, geeft sportwagenfabrikant Porsche dit jaar opnieuw een bonus van 9.700 euro aan alle medewerkers. Tesla gaat zijn personeel daarentegen minder loon betalen.

Vanwege de coronapandemie is Porsche momenteel vleugellam. Er worden even geen auto’s geproduceerd. Desondanks koos de Volkswagen-dochter ervoor om - net als vorig jaar - een bonus uit te keren van 9.700 euro. Het gaat om 9.000 euro direct en 700 euro als bijdrage aan de pensioenvoorziening. Wel vroeg de directie aan de ongeveer 27.000 werknemers om een ​​deel van het geld te doneren aan non-profitorganisaties vanwege de coronacrisis.

Omzetrecord

Dankzij sterke verkoopcijfers sloot de sportwagenfabrikant het afgelopen jaar af met een nieuw omzetrecord van 28,5 miljard euro. Aan de andere kant maakte een boete van 535 miljoen euro in de sjoemeldieselaffaire een einde aan de recordwinst van tien jaar op rij. Onder de streep bleef een winst over van ongeveer 2,8 miljard euro. Dat is 317 miljoen euro - oftewel zo’n tien procent - minder dan in het voorgaande jaar, zo meldt de Stuttgarter Zeitung.

Tesla

Tesla betaalt het personeel vanaf aanstaande maandag juist minder loon uit. De fabrikant zegt gedwongen te worden tot deze maatregel omdat fabrieken zijn gesloten of op halve kracht draaien. Dat melden bronnen op basis van een intern memo. Topmanagers gaan dertig procent terug in salaris, bedrijfsleiders vallen twintig procent terug qua inkomsten en het overige personeel levert tien procent in. Ook stuurt het bedrijf van Elon Musk een aantal medewerkers met onbetaald verlof.