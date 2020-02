Bij dit bedrijf krijg je al een bedrijfswagen voor je bent afgestudeerd Mika Tuyaerts - www.fangio.be

20 februari 2020

09u01

Bron: www.fangio.be 0 Auto Dat een bedrijfswagen een manier is om mogelijke werknemers te overtuigen, wisten we al. Maar bij Jobfixers trekken ze die lijn wel heel fel door. Het uitzendkantoor geeft studenten die in juni afstuderen nu al een bedrijfswagen …

Commerciële profielen die nu al een contract tekenen bij Jobfixers, mogen meteen naar huis rijden met een Citroën C3. “Voor eind maart willen we van 75 kantoren groeien naar 105”, legt algemeen directeur Lieven Bonamie uit. “Ik zit al 15 jaar in de sector, jaar na jaar moeten we creatiever worden om mensen aan te trekken. Wie dacht dat de ‘war on talent’ enkel woedt bij ingenieurs, heeft het verkeerd. De nood aan commercieel talent is groot.”

Het aanbod staat open voor alle studenten met commercieel talent. Zij die afstuderen in studierichtingen als economie en handelswetenschappen natuurlijk, maar ook middelbare scholieren met een commerciële attitude kunnen komen solliciteren bij Jobfixers. “Vandaag voorzien we tien wagens. Maar zien we dat dit een succes is, dan bestel ik er graag nog twintig bij”, besluit Bonamie.