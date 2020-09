Bij deze snelheid kan een flitspaal je niet meer flitsen www.fangio.be

07 september 2020

11u50

Bron: www.fangio.be 0 Auto Kan je te snel zijn voor het oog van een flitscamera? Iedereen heeft het zich ongetwijfeld weleens afgevraagd. Onze collega’s van het Nederlandse ‘Top Gear’ trokken op onderzoek uit.

Ze vroegen het meer bepaald na bij Gatso, een bekende producent van flitspalen. Daar vertelt een woordvoerder dat je een onderscheid moet maken tussen twee snelheden: de maximale snelheid waarop zo’n paal kan flitsen en de gecertificeerde snelheid. Flitspalen zijn immers technisch gezien in staat om tot 500 km/u te flitsen, maar dat gebeurt in de praktijk niet.

Maar wat is de gecertificeerde snelheid dan? Er zijn verschillende types flitspalen met allemaal een andere snelheid. Gatso laat weten dat over het algemeen de meeste flitsers tot minimaal 250 km/u werken, maar sommige tot wel 350 km/u. Rij je sneller dan de gecertificeerde snelheid, dan kan je in theorie aan een verkeersboete ontsnappen.

Uiteraard raden we je af om dit te proberen (als je al een wagen hebt die meer dan 350 km/u aankan). De boetes en rijverboden indien je toch gepakt wordt zijn torenhoog en bovendien is het levensgevaarlijk en oerdom om aan dergelijke snelheden te rijden op de openbare weg.