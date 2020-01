Bezoekje aan het Autosalon gepland? Dit is wat je moet weten Kristof Winckelmans - www.fangio.be

06 januari 2020

11u38

Bron: www.fangio.be 0 Auto Aanstaande vrijdag gaat in de Brusselse Heizelpaleizen de inmiddels 98e editie van het Autosalon van start. Ben jij één van de naar schatting 500.000 dromende én kopende bezoekers die er tot en met zondag 19 januari over de vloer zullen komen? In dat geval geven we je graag nog een aantal handige weetjes mee…

Nog een paar keer slapen en het is weer zover: de start van de Brussels Motor Show, in de volksmond beter bekend als het autosalon. Terwijl heel wat internationale autobeurzen de deuren moeten sluiten bij gebrek aan standhouders en publiek, blijft de motor in ons land op volle toeren draaien. Ook dit jaar is organisator FEBIAC erin geslaagd om alle merkimporteurs aan boord te houden, door het wegvallen van het gelijktijdig georganiseerde Salon van Detroit (dat van januari naar juni is verhuisd, nvdr) zijn de aanwezige automerken er bovendien in geslaagd om opvallend veel grote premières naar Brussel te halen. Naast de 11 wereld- en 9 Europese primeurs – waarvan we de belangrijkste hier al hebben opgelijst – staan er natuurlijk ook onnoemelijk veel Belgische salondebutanten, waarvan er opvallend veel een hybride, plug-in hybride of 100 procent elektrische aandrijflijn hebben. Of het publiek ook klaar is om de aangekondigde ommezwaai naar geëlektrificeerd rijden te maken, zal de (nabije) toekomst moeten uitwijzen...

Nieuwe mobiliteit

Hoewel Koning Auto uiteraard nog steeds centraal staat in de ruim 100.000 m² grote showroom, moet ook de Brussels Motor Show mee met zijn tijd. Daarom legt organisator FEBIAC met het geïntegreerde mobiliteitssalon #WeAreMobility dit jaar nog wat meer nadruk op alternatieve mobiliteitsvormen. Bezoekers kunnen er testrijden met elektrische steps, e-scooters en monowheels, maar krijgen er ook een overzicht van het huidige aanbod op vlak van mobiliteitsapps en aanverwante deelplatformen. Wie toch maar liever over zijn eigen vierwieler blijft beschikken, kan zich tijdens het salon laten adviseren door de merkneutrale app ‘AskLee’. Asklee is ontwikkeld door #WeAreMobility Data by FEBIAC op basis van wetenschappelijke studies en data, en is bedoeld om consumenten bij te staan in de (motor-)keuze van hun volgende vierwieler.

Openingsuren & ticketprijzen

Het autosalon is voor het grote publiek toegankelijk van 10 tot 19 januari, telkens van 10u30 tot 19 uur. Er zijn ook drie nocturnes tot 22 uur gepland op vrijdag 10, maandag 13 en vrijdag 17 januari. De prijs van een toegangsticket bedraagt nog steeds 15 euro, al kan je voor de traditioneel wat rustigere salondagen op dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 januari wel een goedkoper Midweek-ticket bestellen (10 euro, enkel online ). Toegang tot het Dreamcar-paleis, waar alle fabrikanten van exotische sportwagens verzameld staan, vergt nog steeds een supplement van 7 euro.

Tot slot geven we ook nog mee dat de parkeertarieven rond Brussels Expo sinds vorig jaar verdubbeld werden, voortaan hou je dus maar beter een briefje van 10 euro klaar bij het binnenrijden van parking C. Je kan natuurlijk ook de trein nemen, de NMBS voorziet naar goede gewoonte opnieuw een speciale B-Excursion formule (tussen 21,90 en 29,40 euro, afhankelijk van je station van vertrek) waarbij zowel vervoer als inkom tot het salon inbegrepen zijn.

Salonorganisator FEBIAC hoopt dit jaar opnieuw de kaap van de 500.000 bezoekers te ronden, net als in het recordjaar 2018. Vorig jaar, toen het salon in het teken stond van de lichte bedrijfsvoertuigen, mocht FEBIAC in totaal 442.111 bezoekers verwelkomen.