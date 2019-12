Betalen Chinezen binnenkort 20 procent minder voor hun Tesla? Kristof Winckelmans - www.fangio.be

18 december 2019

Tesla bekijkt momenteel zijn opties om de prijzen van de in China geproduceerde Model 3 tot 20 procent te doen zakken, zo meldt persbureau Bloomberg. Op die manier zou Tesla enerzijds de sterk teruggeschroefde staatssteun voor elektrische auto's compenseren, en anderzijds ook zijn positie verstevigen op de grootste EV-markt ter wereld.

Sinds Peking de subsidieregeling voor de aankoop van elektrische auto’s drastisch heeft ingeperkt, zitten de autoconstructeurs er met de handen in het haar. Ook Tesla, voor wie China de op één na grootste afzetmarkt is, heeft er alle baat bij om zijn volumes weer op te schroeven.

Volgens welingelichte bronnen onderzoekt Tesla momenteel hoe het een aantal onderdelen lokaal kan gaan sourcen, zodat het de importtaksen kan omzeilen en dus ook goedkoper kan produceren in zijn recent geopende Gigafactory 3, ten zuiden van Shanghai. Daar wordt momenteel alleen de Model 3 in elkaar gezet, met een prijskaartje vanaf 355.000 yuan (omgerekend 45.600 euro). De prijsdaling zou worden doorgevoerd in de tweede helft van 2020.