Bestuurders van deze automerken kunnen niet parkeren

Zo’n 2,4% van de Volvo-rijders gaf aan dat zij de voorbije twee jaar een ongelukje hadden bij het parkeren. Daarmee bezet het Zweedse merk verrassend de eerste plaats. Om het cru te stellen: je parkeert je wagen dus best niet naast een nieuwe XC40 of XC60.

Na Volvo zitten de merken dicht op elkaar, want bij nummer 5 (Opel) diende ongeveer 2,1% van de chauffeurs een schadeclaim in. Ook zij vinken dus best alle assistentiesystemen aan op hun nieuwe Insignia, Astra of Mokka-e.

Tussen Volvo en Opel staan in dalende volgorde Mazda, Hyundai en Mercedes. Vooral die laatste is toch opvallend, aangezien Mercedesrijders vaak leasingrijders zijn en hun A-Klasse of CLA met parkeerassistentie krijgen.

Ongelukskleuren

Univé gaf ook mee welke autokleuren ongevallen lijken aan te trekken. Een vergelijking tussen autokleur en parkeerschade leidde tot de conclusie dat bestuurders van roze auto’s – met een claimpercentage van 2,3% – de meest ongepolijste parkeerstijl lijken te hanteren. Al blijft ook lak in de ‘ongelukskleuren’ beige en grijs niet eenvoudig vrij van krassen en deuken. Het veiligst parkeer je volgens de cijfers van Univé in een crèmekleurige auto.

Parkeertips

Univé geeft ook vijf tips mee om veiliger te parkeren:

- Parkeer achteruit in het vak. Dan rij je na een dag vol nieuwe indrukken een stuk makkelijker weg.

- Parkeer niet op een hoek. Een hoek lijkt veilig, omdat je maar aan één kant naast een andere auto staat. Toch ligt schade op de loer als een ander de bocht net te krap neemt.

- Houd je aandacht erbij. Klinkt logisch, maar let er maar eens op. De autoradio stoort je in je concentratie. En dat ene berichtje dat je nog net even wilt lezen op je telefoon kan het verschil maken tussen een leuke dag uit of het invullen van schadeformulieren.

- Klap je spiegels in. Zo voorkom je onnodig uitstekende delen. Vooral handig als er iemand naast je komt staan.

- Let op de omgeving. Neem niet zomaar de eerste vrije plek. Vaak heb je een betere keuze als je nog even verder kijkt. Een auto die heel slordig in een vak staat, zegt vaak iets over de bestuurder. Wil je daar wel naast staan? En op jouw beurt moet je er natuurlijk voor zorgen dat een ander ook nog makkelijk kan in- en uitstappen.

