Bestuurders van deze automerken krijgen de meeste boetes

16 november 2019

Bron: Sudpresse 5 Auto Audi-rijders hebben gemiddeld de meeste verkeersboetes op hun naam staan. Dat blijkt uit onderzoek van het verkeersinstituut Vias en de FOD Mobiliteit. Zij ondervroegen 30.000 Belgen over hun rijgedrag en het aantal boetes dat ze het voorbije jaar kregen toegestuurd, schrijven de SudPresse-kranten. Op Skoda na, bestaat de top vijf uit merken uit het duurdere segment.

Audi-bestuurders hebben met 36% het hoogste boetetarief: meer dan 1 op 3 van hen gaf aan het afgelopen jaar beboet te zijn. Belangrijk hierbij is te vermelden dat het om gemiddelden gaat. Sommigen kregen vier tot vijf pv’s binnen, terwijl anderen geen enkele boete ontvingen. Audi-rijders worden op de voet gevolgd door Volvo-bestuurders (35%), een merk dat de afgelopen jaren flink in de verkooplijsten steeg, en BMW (eveneens 35%). Skoda (33%) en Mercedes (32%) vervolmaken de top vijf. Mazda, het eerstvolgende merk op plaats zes (27%) eindigt serieus lager.

Opmerkelijk: het aantal Porsche-rijders was met minder dan honderd respondenten te laag om in de resultatenlijst te worden opgenomen. Zij die wel meewerkten aan de enquête, gaven allen aan een of meerdere keren te zijn bekeurd.

Ook opvallend: hoe langer de afstand, hoe meer verleiding om het gaspedaal steviger in te drukken. De bestuurders van de vijf hoogst geëindigde merken legden gemiddeld per persoon minstens 19.000 km af, met Volvo-rijders op kop (gemiddeld 22.237 km). De staat in schril in contrast met merken onderaan de lijst zoals Toyota en Hyundai. De bestuurders van deze merken reden aanzienlijk minder kilometers, respectievelijk gemiddeld 15.729 en 14.258 kilometer.

Enkele merken die hoog eindigen, zijn in trek als bedrijfswagen. Sommige bedrijfsleiders betalen de boetes van hun werknemers terug zolang ze een quotum niet overschrijden. Bestuurders van dergelijke wagens staan doorgaans financieel sterker in hun schoenen. Een boete van enkele honderden euro ‘s heeft voor hen minder geldelijke gevolgen.