Bestuurders van deze automerken krijgen de meeste bekeuringen Erik Kouwenhoven

04 juni 2019

07u21

Bron: AD.nl Eigenaren van BMW's hebben gemiddeld de meeste overtredingen op hun naam staan. Althans in Engeland, zo blijkt uit een Britse analyse van 6,5 miljoen verzekeringsaanvragen.

De onafhankelijke Britse website MoneySuperMarket analyseerde 6,5 miljoen verzekeringsaanvragen, die betrekking hadden op 632 automodellen uit Groot-Brittannië én alle verkeersovertredingen die de aanvragers de afgelopen vijf jaar begingen. De delicten bestaan uit te hard rijden, invloed van drank en/of drugs, onzorgvuldig rijgedrag, niet stoppen na een ongeval of door rood rijden.



BMW 730d-eigenaren stonden bovenaan de lijst. Van hen kreeg 21 procent de afgelopen vijf jaar een veroordeling, gevolgd door eigenaren van een BMW 225d en een Maserati GranTurismo met 20 procent. Bestuurders van een Ford Ka, Nissan Sunny en de Rover 416 en 216 hebben in Groot-Brittannië de minste overtredingen op hun naam met tussen de 2 en 3 procent.



Van de chauffeurs in de leeftijd van 17 tot 19 jaar had slechts 1 procent een auto-gerelateerde veroordeling op zijn naam. Mannen in de leeftijdscategorieën van 25-29 jaar en 40-49 jaar staan bovenaan met gemiddeld 10 procent. Gemiddeld heeft 9 procent van de mannen een boete gekregen in de afgelopen vijf jaar ten opzichte van 6 procent van de vrouwen.

Top 5 van merken met de meeste overtredingen:

1. BMW 730d

2. BMW 225d

3. Maserati GranTurismo

4. Porsche Panamera

5. BMW 540i

Belgische situatie

In België werd een soortgelijk onderzoek gevoerd in 2016. Ook daaruit bleek dat BMW-rijders tot de meest hardleerse snelheidsovertreders gerekend worden. Met meer dan 108.000 pv’s verzamelden zij de meeste snelheidsovertredingen. Volkswagen, Mercedes, Audi en Opel vervolledigden de top 5.