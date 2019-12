Bestuurders bedrijfswagen betalen volgend jaar minder belastingen Mika Tuyaerts - www.fangio.be

13 december 2019

15u36

Bron: www.fangio.be 0 Auto De gespecialiseerde website FLEET.be kon alvast de nieuwe CO2-referentiewaarden inkijken die gebruikt zullen worden voor de berekening van het VAA. Deze stijgen, waardoor de belasting voor de bestuurders meer dan waarschijnlijk zakt.

Voor wie het niet weet: bestuurders van een bedrijfswagen betalen een belasting om hun wagen ook privé te mogen gebruiken, het zogenaamde Voordeel Alle Aard (VAA). Deze belasting wordt berekend op basis van de cataloguswaarde van het voertuig, de leeftijdscoëfficiënt en de CO2-uitstoot. En net bij dat laatste element vindt een positieve verandering plaats voor de bedrijfswagenbestuurders.

Volgend jaar wordt de “referentiewaarde CO2", die wordt afgetrokken van de eigenlijke uitstoot van de wagen, immers naar boven herzien. Deze waarde is een soort gemiddelde dat gebruikt wordt om vervuilende wagens zwaarder te belasten. Deze waarde wordt berekend op basis van de gemiddelde CO2-uitstoot van de vloot en stijgt onder meer doordat wij met z’n allen meer vervuilende SUV’s gaan kopen.

3 of 4 gram erbij

Rijdt uw bedrijfsauto op diesel? Dan zal de CO2-referentiewaarde stijgen van 88 g/km in 2019 naar 91 g/km in 2020. Voor benzinevoertuigen stijgt deze waarde van 107 g/km in 2019 naar 111 g/km in 2020. (Plug-in) hybrides op benzine of diesel krijgen zelfde referentiewaarde als hun broeders met een gewone verbrandingsmotor. En CNG en LPG worden over dezelfde kam geschoren als benzine.

Die stijging is goed nieuws voor de bedrijfswagenbestuurders. De CO2-uitstoot van hun wagens blijf immers dezelfde. Doordat de referentiewaarde, die hiermee vergeleken wordt, stijgt, daalt hun VAA met andere woorden.

Formules

Voor de berekening van het VAA geldt de volgende formule:

Catalogusprijs x [5,5 + ((CO2 – referentiewaarde) x 0,1)] % x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt van het voertuig.

Wagens met nuluitstoot (elektrisch of waterstof) zijn de enige uitzondering. Voor hen geldt volgende formule:

Catalogusprijs x 4 % x 6/7 x leeftijdscoëfficiënt van het voertuig

Let wel op: onder andere voor plug-in hybrides gelden nog uitzonderingen. Informeer je dus steeds goed wanneer je je VAA laat berekenen.

De referentiewaarden werden nog niet in het Staatsblad gepubliceerd, maar deze cijfers werden aan de redactie van FLEET.be wel bevestigd. Ook op het minimum VAA is het nog even wachten.