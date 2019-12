Bestuurder vlucht met 240 km/u weg van politie, maar valt zonder benzine HR

07 december 2019

22u16

Wie laatst lacht best lacht, luidt het spreekwoord. Agenten van Franse politie kunnen ervan meespreken. Toen een Mercedes AMG wegvluchtte met een snelheid van 240 km/u, konden ze hem alleen maar nakijken. Maar de vluchtende laagvlieger viel even verderop zonder benzine. Zijn wagen werd in beslag genomen.

Agenten van de Franse snelwegpolitie reden vorige zaterdagavond op de A7 tussen Lyon en Montpellier, toen ze ter hoogte van Valence een Mercedes AMG opmerkten die 206 km/u reed, waar hij 130 mocht rijden. Ze zetten de achtervolging in en haalden de wagen 5 kilometer verder in.

Toen ze hem naar de kant wilden halen, reed de bestuurder echter gewoon door. Op een bepaald moment raasde hij met 240 km/u door een zone waar hij slechts 90 mocht rijden. De agenten moesten hem laten gaan. Ze verwittigden wel hun collega’s verderop het traject.

Op de achterbank

Die spotten de AMG uiteindelijk 60 kilometer verder, nog steeds aan een waanzinnig hoge snelheid. Maar even later stond de sportwagen plots op de pechstrook. Twee inzittenden zaten op de achterbank. Ze probeerden de agenten wijs te maken dat de bestuurder en co-piloot gevlucht waren.

Hoog verbruik

De wagen was in panne gevallen omdat de benzine op was. Door de gigantische snelheid verbruikte de Mercedes wellicht meer dan de bestuurder verwacht had, aldus de politie.

Na enkele dagen onderzoek slaagden ze er bovendien in aan te tonen dat een beide heren toch achter het stuur zat. De 32-jarige kreeg een waslijst aan overtredingen voorgelegd. Zijn voertuig was niet geheel in orde en werd in beslag genomen. De man moet zich voor de rechtbank verantwoorden.