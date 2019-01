Bestuurder rijdt gloednieuwe Mercedes AMG van ruim 250.000 euro in de prak Grazella Gioia HR

17 januari 2019

06u18

Bron: AD 2 Auto Een Nederlandse bestuurder had gisteren zijn dagje niet. Met zijn peperdure Mercedes AMG, die slechts vijf dagen oud was, knalde hij tegen een boom.

Het ongeval gebeurde in een industrieterrein in Den Haag. De bestuurder kwam op de rijbaan tot stilstand tegen een boom, met flinke schade als gevolg. De exacte omstandigheden zijn niet duidelijk, maar volgens omstanders wilde de bestuurder de turbo testen. De voorzijde van de wagen is aanzienlijk beschadigd.

De Mercedes was nog maar vijf dagen oud, en kostte ruim 257.000 euro. De bestuurder had geen schrammetje, maar zal er wellicht toch niet goed van zijn.

