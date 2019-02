Bestuurder opgesloten in elektrische auto door software-update Niek Schenk

02 februari 2019

20u53

Bron: AD 1 Auto In China is een bestuurder in zijn elektrische auto opgesloten geraakt toen er tijdens het rijden een software-update werd geïnstalleerd. De auto kwam op de weg tot stilstand en zorgde er vervolgens voor dat de bestuurder langer dan een uur vast zat.

Dat meldt the South China Morning Post op basis van een bericht dat autofabrikant Nio zelf plaatste op het Chinese Weibo. De fabrikant bevestigt dat een van zijn testauto’s midden in het drukke verkeer van Peking tot stilstand is gekomen nadat de bestuurder ervoor koos om een software-update te installeren. Volgens Nio zijn er weliswaar meerdere handelingen nodig om de software-update te starten, maar het bedrijf bood onmiddellijk zijn excuses aan dat het tijdens het rijden deze mogelijkheid biedt. Het adviseert gebruikers om voortaan eerst de auto langs de kant van de weg te zetten alvorens een update te installeren.

Tijdens het installeren van de update kwam niet alleen de auto tot stilstand, maar kon de bestuurder ook niet uit de auto komen. Zo was het niet mogelijk om de deuren te openen, of om een raam open te zetten.

Ook in Europa

Nio is onderdeel van een Chinese start-up en maakt luxueuze elektrische auto’s. Het bedrijf is al enkele jaren actief en tot nu toe is de supercar EP9 een van de meest opzienbarende modellen. Die kost circa 1,4 miljoen euro. Maar de fabrikant maakt ook modellen voor het grote publiek, zoals de ES8 en ES6. Nio heeft plannen om op korte termijn zijn auto's ook in Europa te gaan verkopen.