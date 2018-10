Bestuurder (27) afgeleid door spin: botsing met tegenligger en voor 20.000 euro schade HR

08 oktober 2018

21u54

Bron: Stuttgarter Zeitung 7 Auto Een 27-jarige bestuurder die probeerde om tijdens het rijden een spin dood te slaan, mag blij zijn dat hij nog leeft. Hij botste op een tegenligger. Resultaat: één gewonde en voor 20.000 euro schade.

"De man reed gisteren kort na 12 uur in Schopfloch in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg met zijn Volkswagen Jetta, toen hij voor zich plots een spinnetje zag kruipen", meldt de politie. "Toen hij probeerde om ze dood te slaan, belandde hij op de rijbaan voor tegenliggers en botste er op een VW-busje. Een passagier in het busje raakte lichtgewond." Volgens de politie is aan elk van de voertuigen voor minstens 10.000 euro schade.

Of de spin heelhuids uit de crash kwam, is niet duidelijk. Wie zich bedreigd voelt met een spin in de wagen, kan zich best even aan de kant zetten.