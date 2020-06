Bestuur Volkswagen biedt excuses aan voor racistische reclame YV

11 juni 2020

14u29

Het bestuur van Volkswagen heeft excuses aangeboden voor een racistische advertentie die de autofabrikant in mei plaatste op Instagram en Facebook. In de reclame wordt een man met een donkere huidskleur door een enorme witte hand uit de buurt gehouden van de nieuwe Golf 8. Vervolgens wordt de man in een café geduwd met de naam "Petit Colon", oftewel Kleine Kolonist. De advertentie werd na de kritiek snel verwijderd.

Jürgen Stackmann, bij de autofabrikant eindverantwoordelijk voor advertenties, zei op een bijeenkomst in Frankfurt dat er een racistische video is gemaakt. “Daar neem ik verantwoordelijkheid voor. Ik ga er voor zorgen dat het personeel gevoeligheidstraining krijgt”, aldus Stackmann. Volgens Volkswagen waren er geen racistische intenties, maar is er onvoldoende gelet op “culturele gevoeligheden” en mag zoiets nooit meer gebeuren.

Volkswagen bood direct na het verwijderen van de advertentie in mei al excuses aan. Die verontschuldiging viel niet in goede aarde omdat de autofabrikant het voorval toen afdeed als een misverstand.

Volkswagen worstelt al sinds 2015 met het imago. Toen kwam het bedrijf centraal te staan in het dieselschandaal. Vorig jaar maakte voormalig topman Herbert Diess een opmerking die leek te refereren aan de Holocaust. Hij zei “Ebit mach frei”, wat erg lijkt op de nazi-slogan “Arbeit macht frei”. Ebit is een boekhoudersterm die gebruikt wordt voor het bedrijfsresultaat.