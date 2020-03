Beschermen deze auto’s je tegen het coronavirus? Mika Tuyaerts - www.fangio.be

11 maart 2020

12u00

Bron: www.fangio.be 0 Auto De technologie in en rond je auto evolueert razendsnel. De merken – vooral zij die actief zijn in de hogere segmenten – blijven naarstig op zoek naar hoogstandjes die klanten kunnen overtuigen. Een hoogwaardige luchtreiniging is één van de laatste ontwikkelingen in dit rijtje. Sommige constructeurs draaien er zelfs hun hand niet voor om om dit te promoten aan de hand van … het coronavirus!

Inderdaad, onze verbazing was groot toen we het persbericht van de Geely Icon lazen. Deze SUV, gebouwd door het Chinese moederhuis van de in ons land verdeelde merken Volvo en Polestar, pakt immers uit met wat de Aziaten een Intelligent Air Purification System noemen. Een systeem dat volgens de autobouwer uitblinkt in “het isoleren en elimineren van schadelijke elementen in de lucht, inclusief bacteriën en virussen”. Geely geeft in het persbericht zelfs aan dat dit systeem “in recordtijd werd ontwikkeld om te beantwoorden aan de coronacrisis” …

De Chinese autobouwer is echter niet de eerste constructeur die zijn wagens voorziet van forse luchtfilters. Uiteraard beschikt Tesla hier ook over. Uiteraard kleefde Elon Musk er een over the top naam op. Zo kan je in de Model S en Model X de Bioweapon Defense Mode activeren. Via deze modus zouden de inzittenden in staat zijn om pollen, virussen, bacteriën en zelfs biologische gifaanvallen te overleven. Maar ook in andere – voornamelijk luxewagens – vind je dergelijke systemen terug, die de lucht zelfs zouden parfumeren om een bepaalde sfeer te creëren.

Helpt dit echt?

Zijn deze filters echt in staat om het coronavirus tegen te houden? Het hangt ervan af hoe groot de openingen in je filter zijn. Algemeen wordt aangenomen dat dit systeem best goede bescherming biedt tegen bacteriën zoals miltvuur of pest.

Voor kleinere virussen, zoals corona, liggen de zaken echter wat moeilijker. In een Tesla heeft de luchtfilter openingen van 0,3 micrometer. Dat terwijl het coronavirus 0,06 tot 0,14 micrometer groot is. Of Geely zijn claim kan staven, weten we niet aangezien de Chinezen geen cijfers meegaven. Maar de kans dat dit een marketingtruc is, lijkt reëel.