Beroemdste buggy ter wereld geveild voor 400.000 euro Erik Kouwenhoven

06 maart 2020

17u23 0 Auto De buggy waarmee Steven McQueen in de film ‘The Thomas Crown Affair’ rondreed, is geveild door veilinghuis Bonhams in Florida. De auto bracht 456.000 (400.000 euro) dollar op . De schattingen van het voertuig liepen uiteen tussen de 370.000 en 550.000 euro.

De Amerikaanse acteur Steve McQueen (1930-1980) speelt in de film uit 1968 de succesvolle zakenman Thomas Crown, wiens hobby’s als zweefvliegen en rondrijden in zijn buggy niet langer spannend genoeg zijn: hij plant daarom de perfecte bankoverval. Verzekeringsdetective Vicki Anderson, gespeeld door Faye Dunaway (vandaag 79), zit hem al snel op de hielen.

Uiteindelijk eindigt dit in een romance waarbij de buggy een belangrijke rol speelt. Het gaat om een zogeheten The Meyers Manx: een strandbuggy ontwikkeld door Californische surfer en botenbouwer Bruce Meyers. De buggy, die een van de symbolen van de surfcultuur in Californië werd, was net zo simpel als geniaal en bestond uit een kunststof carrosserie op het onderstel van een Volkswagen Kever. In 1967 won een Meyers Manx buggy de voorloper van de beroemde Baja 1000-race.

Ondanks het racesucces was een standaard Manx voor McQueen niet snel genoeg en hij zorgde dat de VW-motor werd vervangen door een zescilinder motor van een Chevrolet Corvair, die werd opgevoerd tot 233 pk. Ook andere zaken werden aangepast, zoals de voorruit, de koplampen en de banden.

De naam Steve McQueen is verbonden aan filmklassiekers als 'Bullitt’ en ‘Le Mans’ en memorabilia uit deze films gaan voor recordprijzen van de hand. De originele Ford Mustang uit de film ‘Bullitt’ bracht onlangs bijvoorbeeld 3,7 miljoen euro op en de zonnebril die de Amerikaanse acteur droeg tijdens ‘The Thomas Crown Affair’ bracht in 2006 al 70.200 dollar (62.030 euro) op.

Faye Dunaway dook overigens ook op in de remake uit 1999, waarin de toenmalige James Bond Pierce Brosnan in de huid van Thomas Crown kroop.