Beroemde Porsche-tuner onthult volgend jaar eigen supercar Erik Kouwenhoven

30 oktober 2019

20u06

Bron: AD.nl 0 Auto Het Duitse Gemballa houdt zich sinds 1981 bezig met het tunen - sportiever en opvallender maken - van vooral Porsches. Nu is het bedrijf bezig met de ontwikkeling van zijn eigen supersportwagen.

De eerste afbeeldingen van het nieuwe model lijken te wijzen op een circuit-georiënteerde sportwagen met een middenmotor. De auto zou in 2,38 seconden accelereren van 0 naar 100 kilometer per uur en binnen zes seconden van 0 naar 200 km/u sprinten. De topsnelheid ligt op 370 km/u.

Volgens Gemballa-baas Steffen Korbach krijgt de auto meer dan 800 pk. Kopers kunnen volgens hem uitkijken naar een ‘compromisloos voertuig dat tegelijkertijd radicaal, puur en luxueus is’. De auto wordt aangedreven door een benzinemotor en krijgt als optie een handbak. Het wordt een auto die tevens het afscheid markeert van het analoge tijdperk. De volgende generatie Gemballa's krijgt elektrische aandrijving. De supercar is voorzien van koolstofvezel en geavanceerde aerodynamica met enkele actieve elementen in de vorm van bewegende spoilers.

Prototype

Gemballa streeft ernaar het eerste prototype al volgend jaar te kunnen laten zien en als alles volgens plan verloopt, begint de productie in 2022. De lancering van de supercar markeert de overgang van Gemballa van een pure tuner naar kleine autofabrikant - een weg die eerder ook al AMG en Ruf insloegen. Deze voormalige tuners hebben inmiddels ook eigen sportwagens.

Gemballa werd opgericht door de flamboyante Uwe Gemballa, die in 2010 werd vermoord in Zuid-Afrika. Na de dood van de oprichter kwam Gemballa in moeilijkheden, maar werd gered door Korbach en andere investeerders. Zij hebben sindsdien bijna 17 miljoen dollar (omgerekend 15,3 miljoen euro) in het bedrijf geïnvesteerd en er zijn plannen voor een extra kapitaalinjectie van 22,5 miljoen dollar, oftewel een dikke 20 miljoen euro.