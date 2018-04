Beroemde ontwerper verruilt Ferrari's voor vliegende taxi's Erik Kouwenhoven

28 april 2018

11u35

Bron: AD.nl 2 Auto De Duitse startup Lilium stapt ook in de vliegende taxi's. Het bedrijf heeft voor de vormgeving de beroemde ontwerper Frank Stephenson aangenomen.

Rond 2025 is de kans groot dat vliegende ‘auto’s’ in groten getale zullen rondvliegen. Een van de producenten is de Duitse startup Lilium, die wordt gesteund door de Chinese internetreus Tencent. Het gaat om een vliegende taxi met 36 elektrische straalmotoren. Deze zijn bevestigd aan vleugels en maken op die manier verticaal opstijgen mogelijk. De taxi zou 300 kilometer ver kunnen vliegen op één acculading en moet een topsnelheid kunnen halen van 300 km/u.

Ferrari F430

Voor de vormgeving is Frank Stephenson aangetrokken, de geestelijke vader van de McLaren P1, de Fiat 500 en de Ferrari F430. Hij moet ervoor zorgen dat de vliegende taxi het beste uit de luchtvaart en uit de automobiel combineert. Tegen persbureau Reuters toonde hij zich enthousiast: "Het opwindende aan een vliegende taxi is dat we niet een auto aanpassen om het luchtruim op te zoeken, maar dat we ook geen helikopter verbouwen om 'm laagdrempeliger te maken."

Proefvlucht

Gezien de vliegsnelheid denkt Lilium de reistijden aanzienlijk te kunnen verkorten. Het bedrijf heeft New York als meetlat genomen en stelde zich een reis van Manhattan naar de luchthaven JFK voor. Op dit moment doe je daar met een taxi 55 minuten over en geef je daar gemiddeld 64 dollar aan uit. Volgens Lilium kan de reistijd ook 5 minuten bedragen, terwijl de prijzen zullen beginnen bij 36 dollar en eindigen met slechts 5 dollar. Het eerste prototype heeft al een succesvolle proefvlucht gemaakt. Nu is er nog plek voor twee personen aan boord, uiteindelijk moeten dat er vijf worden.