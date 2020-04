Berline-afgeleide voor de Audi A3, cabrio geschrapt Redactie

21 april 2020

15u00

Na de Sportback krijgt de Audi A3 ook een sedanafgeleide. De A3 Berline staat op hetzelfde platform als voorheen, zijn koffer is exact even groot (425 liter) en Audi spreekt eerder van een "evolutie" dan van een "revolutie". Wat is er dan echt nieuw aan deze sedan? Fangio.be zocht het uit!

Dat de A3 Berline dankzij zijn beter in verhouding liggende proporties heel wat A4-bestuurders wist te overtuigen, is eigenlijk het mooiste compliment voor deze jongen uit Ingolstadt. En dat lijkt ook bij deze tweede generatie te zullen gebeuren. De A3 werd immers bijgepunt waar nodig en technologisch geüpdatet.

Groeispurt

In vergelijking met de vorige generatie groeit de A3 Berline met 4 cm, hoewel zijn wielbasis behouden blijft. Deze A3 met uitgewerkte achterpartij is daardoor 15 cm langer dan de Sportback. Een ander uiterlijk verschil is de scherpe lijn in de flank, die in sedanversie horizontaal blijft, terwijl hij in de Sportback naar boven loopt. Ook de lichtsignatuur is verschillend, net als – uiteraard – zijn achterwerk, waar vooral de subtiele spoiler opvalt, die optioneel in carbon verkrijgbaar is.

Binnenin is de Berline dan weer haast een één op één kopie van de Sportback. We herkennen het 10,25-inch scherm achter het stuur dat optioneel zelfs tot 12,3 inch groeit en het 10,1 inch groot centraal aanraakscherm dat lichtjes naar de bestuurder is gericht en daaronder een reeks fysieke knoppen waarmee je onder andere de airco bedient. Het tweede centrale scherm dat deze knoppen kan vervangen – maar in de praktijk vaak onhandig is – behoudt Audi immers voor de grotere modellen uit het gamma. Wat ons betreft het bewijs dat bigger niet altijd better is.

Wie wel van zoveel digitale hocus pocus houdt, kan zich uitleven met de talrijke connectiviteitsfuncties van de nieuwe A3. Daar hoort uiteraard de integratie van Apple CarPlay en Android Auto, maar ook de ontgrendeling van de wagen via smartphone en de mogelijkheid om een praatje te maken met Amazon Alexa.

Drie motoren

Van bij de lancering kan je kiezen uit twee TFSI-motoren en één TDI om achter het Singleframe grille met honingraatmotief te leggen. De 35 TFSI, een 1.5-liter met directe injectie, levert 150 pk en is beschikbaar in twee uitvoeringen: als manuele zesbak met 150 pk of als zeventraps S tronic automaat. Die laatste krijgt een mild hybride aandrijving, het gekende 48-Volt mild hybrid systeem. Aan dieselzijde is de 2.0 TDI van de partij, goed voor 150 pk, steeds in combinatie met een automatische versnellingsbak die voorzien is van een nieuwe pook met shift-by-wire technologie.

Enkele weken na de lancering zullen een 2.0 TDI met 116 pk en een 1.0 TFSI met 110 pk het feestje vervoegen, S en RS-derivaten komen nog later in de carrière van de A3. Wat we dan weer niet moeten verwachten, is een cabrioversie. Die wordt immers, net als de driedeurs, geschrapt. Over een plug-in afgeleide werd met geen woord gerept …