Benzine voor het eerst goedkoper aan de pomp dan diesel FT

27 februari 2018

15u36

Bron: DS & DT 789

Diesel voert stilaan een doodsstrijd. Vorig jaar schreven we 67.933 nieuwe dieselwagens in of een marktaandeel van 26,8 procent. Goed vijf jaar geleden lagen die cijfers volgens automobielfederatie Febiac opmerkelijk hoger, tot 54 procent. Fabrikanten maken benzinewagens vandaag alsmaar zuiniger en ook de overheid stimuleert steeds vaker benzine omdat die minder fijnstof uitstoot dan diesel. Kortom: diesel is fiscaal niet meer zo aantrekkelijk. En dat is ook merkbaar aan de pomp, waar het prijsverschil tussen de twee brandstoffen stilaan tot het verleden behoort. De primeur was voor de Makro-pomp in Sint-Pieters-Leeuw. Daar lag de prijs van een liter diesel gisteren 0,004 cent hoger dan die van een liter benzine. Een minimaal prijsverschil, dat wel, maar specialisten verwachten wel dat die trend zich toch vaker zal doorzetten.