Bentley ontslaat bijna kwart van alle werknemers

05 juni 2020

22u02

Bron: AD.nl 0 Auto De Britse fabrikant van luxe auto’s Bentley schrapt noodgedwongen 1.000 van de 4.200 banen. Het bedrijf kwam in de problemen doordat de inkomsten als gevolg van de corona-pandemie drastisch terugliepen.

Bentley zei dat het personeel in eerste instantie zal worden ingekrompen door vrijwillige ontslagen, maar dat verplichte ontslagen niet worden uitgesloten. Het Britse luxemerk liet ook weten dat het zijn geplande elektrische model waarschijnlijk zou uitstellen tot 2026, een jaar later dan gepland.

De automaker is onderdeel van Volkswagen en heeft al langer het probleem dat de winstgevendheid te laag is. Bentley heeft in het bijna afgelopen jaar ook al 450 arbeidsplaatsen geschrapt, waarvan 380 fulltime werknemers en de rest inhuurkrachten. Alle vaste mensen die weg moesten, maakten destijds gebruik van regelingen, zodat er niemand gedwongen ontslagen hoefde te worden.

Ook andere autofabrikanten ontkwamen de afgelopen weken niet aan gedwongen ontslagen. Bij McLaren ging het om 1.200 van de 4.000 werknemers en ook Aston Martin schrapte 500 banen. Vorige week maakte het Franse Renault bekend dat het bijna 15.000 werknemers de laan uitstuurt.