Belgisch ontwerp of met indrukwekkende acceleratie: deze knappe wagens kwamen al uit in 2021

Stadswagens

Bij de stadswagens scoort de Peugeot 308 wat ons betreft de hoogste punten. Hij ligt op een nieuw platform, waardoor hij best wat groter is. De wielbasis van de nieuwe hatchback groeit met 5,5 centimeter en het dak is 2 centimeter lager. Toch is het vooral de badge op zijn snuit die met de meeste aandacht gaat lopen. De 308 is immers de eerste Peugeot die mag pronken met het nieuwe logo van de constructeur. Voorts volgt de 308 de designlijnen die Peugeot al enige tijd geleden uitstippelde en die we bijvoorbeeld al bij de 208 en 3008 zagen. Via een subtiel vormgegeven radiatorrooster en de dagrijverlichting die leeuwentanden symboliseert, bijvoorbeeld. De gespierde wielkasten en het dakspoilertje geven de Fransman dan weer een sportieve uitstraling.

Volledig scherm Peugeot 308. © Peugeot

Daarnaast hebben we een boontje voor het interieur van de Skoda Fabia. Het ziet er hedendaags uit, met centraal een scherm van 6,8 of 9,2 inches groot, naargelang de gekozen versie. Optioneel is er voor het eerst ook een Virtual Cockpit te krijgen op de Fabia: een digitaal instrumentenpaneel voorzien van een 10,25 inch groot display en een dashcam in de voorruit.

Volledig scherm Het interieur van de nieuwe Skoda Fabia. © Skoda

SUV’s

De Hyundai Tucson is een knap stukje design dat eind vorig jaar werd gelanceerd. Toch zetten we hem graag in dit lijstje, al is het maar omdat zijn design werd uitgedacht door onze landgenoot Luc Donckerwolke.

Bij zustermerk Kia gooide de EV 6 hoge ogen door in een dragrace heel wat sportwagens te verslaan, maar ook zijn design is niet mis. De EV6 is vormgegeven volgens een nieuwe designtaal die stoelt op vijf principes: Bold for Nature, Joy for Reason, Power to Progress, Technology for Life en Tension for Serenity. Makkelijk is anders, maar in het kort moeten de ontwerpen volgens Kia ‘geïnspireerd zijn op de contrasten in de natuur en de mensheid’. Die designtaal past Kia toe op de volgende generatie auto’s.

Volledig scherm Kia EV6. © Kia

Ook de Renault Arkana vermelden we graag in dit lijstje, enkele weken geleden was hij nog het model van de week in DRIVE. De Arkana is de eerste SUV-coupé van een volumemerk, dit specifieke koetswerktype is met andere woorden weer wat bereikbaarder geworden.

Bekijk hieronder de DRIVE-reportage over de Renault Arkana

Onze laatste keuze, de MG Marvel R, is dan weer een opstapje naar de laatste categorie: Z’n design ontleent de MG aan een supercar-SUV. En we moeten eerlijk zijn: het algemene silhouet, de luchthappers en de koplampen doen ons een beetje aan de Lamborghini Urus denken. Zijn cijfers trouwens ook, want 288 pk en 665 Nm koppel lijken niet overdreven, maar met een acceleratie naar 100 in 4,9 seconden kan je de Marvel R maar moeilijk bijhouden aan een stoplicht.

Volledig scherm MG Marvel R © MG

Sport- en luxewagens

Bij de sportwagens kunnen we natuurlijk niet rond de elektrische Audi e-tron GT. Deze futuristische luxewagen brengt je, dankzij zijn luchtvering en comfortabel interieur, in alle rust naar je bestemming. Bovendien probeert de wagen niet krampachtig een auto uit de toekomst te zijn. Hij heeft onder dit grote digitale scherm ook nog altijd een aantal fysieke knoppen, bijvoorbeeld voor de airco.

Volledig scherm Het interieur van de Mercedes EQS. © Mercedes

Bij de Mercedes EQS, ook een EV, houden we dan weer van het interieur. Het infotainmentsysteem loopt over verschillende schermen en is maar liefst 141 centimeter breed. Om te vermijden dat de informatie op dit scherm vervormt door de kijkhoek, werd dit scherm gebogen onder een temperatuur van 650 graden Celsius. Een speciale afwerkingslaag moet er dan weer voor zorgen dat je het scherm makkelijk kan schoonmaken.

Volledig scherm BMW M4 Cabrio. © BMW

Afsluiten doen we met een wagen op benzine: de BMW M4 Cabrio Competition. In 13 seconden haalt deze auto een snelheid van 200 km/uur. Ter vergelijking: zijn dak openen of sluiten duurt vijf seconden langer. Om maar te zeggen: de hardcore variant van de 4 Reeks cabrio is ook echt hardcore. En door zijn scherpe lijnen en knap interieur met kuipstoelen zie je z’n vreemde neus door de vingers.

