Ford Gesponsorde inhoud België scoort slecht op verkeersveiligheid: 7 tips om veiliger te rijden Aangeboden door Ford

07 november 2019

09u00 0 Auto Slechte punten voor de Belgische verkeersveiligheid. De verkeersveiligheidsbarometer van het Vias Institute toonde in de eerste 6 maanden van dit jaar een stijging in het aantal verkeersdoden. Na 7 opeenvolgende jaren met een daling in de cijfers, is het aantal verkeersdoden tussen januari en juni 2019 met 27% gestegen tegenover dezelfde periode in 2018. Vooral het aantal dodelijke ongevallen met fietsers is fors gestegen.

Naar aanleiding van deze cijfers lanceerde het tv-programma Make Belgium Great Again enkele weken geleden een – inmiddels beruchte - oproep naar de Vlaamse ministers voor een veiligere fietsinfrastructuur. Maar we zijn natuurlijk allemaal verantwoordelijk voor onze veiligheid en die van de andere weggebruikers. Daarom helpen we je graag op weg met deze 7 tips.

Pas je snelheid aan

Overdreven en onaangepaste snelheid is de grootste oorzaak van zware ongevallen in Vlaanderen. De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) kwam daarom dit jaar met de campagne Control Cruiser om bestuurders aan te sporen “relaxter” te rijden en zich aan de limieten te houden. Die snelheidslimieten zijn er immers om het verkeer voor iedereen veilig en vlot te laten verlopen.

Houd voldoende afstand

Het is snel gebeurd: de bestuurder voor jou remt plots, maar eer jij het doorhebt, zit je al met jouw auto tegen die van hem geplakt. Je staat nu eenmaal niet direct stil als je de rem induwt. Hou daarom rekening met de remafstand van je auto, die ook afhankelijk is van de snelheid waarmee en de ondergrond waarop je rijdt. Speciaal om je te helpen de nodige afstand te bewaren, ontwikkelde Ford zijn Adaptive Cruise Control. Die zorgt ervoor dat je automatisch vertraagt wanneer de afstand tot je voorganger te klein wordt.

Pas je rijstijl aan

De herfst en de winter zijn twee gevaarlijke seizoenen op de weg. Een herfstzonnetje is mooi, maar staat vooral zeer laag, wat ervoor kan zorgen dat je verblind wordt tijdens het rijden. In de winter zijn ijs en sneeuw de grote boosdoeners. Houd daar rekening mee: rijd trager, vermijd bruusk remmen en houd meer afstand. Pas je ook aan naargelang de omgeving: langs wegenwerken of in de buurt van een school vertraag je en rijd je rustig en alert.

Slimme remmen

Veel nieuwe auto’s zijn uitgerust met een automatisch remsysteem, zoals de Active City Stop van Ford. Het is nog altijd essentieel dat je de snelheid respecteert en voldoende afstand houdt. Maar in een onverwachte situatie, bijvoorbeeld een kind dat plots de straat oploopt of je voorganger die plots remt, reageren de slimme remmen van je wagen sneller dan jij.

Drink geen alcohol als je nog moet rijden

We trappen hier dan wel een open deur in, toch blijkt uit onderzoek dat nog veel Belgen achter het stuur kruipen als ze een glaasje op hebben. De gevolgen van alcohol werden al vaak bewezen, maar we zijn blijkbaar hardleers. Voor je eigen veiligheid en die van anderen: stel een Bob aan, bel een taxi of drink gewoon niet als je nog moet rijden.

Let op de omgeving van je wagen

Voor je een manoeuvre uitvoert is het belangrijk dat je de omgeving van je wagen goed checkt. Let hierbij zeker ook op de dode hoek. Die heeft niet voor niets die naam gekregen. Het is dat deel aan je wagen dat je niet kan zien in je zijspiegels, een soort blind spot. Nieuwere wagens zijn vaak uitgerust met een dodehoekscanner, zoals het BLIS-systeem van Ford. Deze geeft met een oranje lampje op je zijspiegel aan wanneer er een voertuig (of een fietser) in je dode hoek komt.

Laat die gsm achterwege

Oh nee, file! Snel een berichtje sturen naar het thuisfront dat je wat later zal zijn. 5 seconden afgeleid, genoeg om een leven weg te nemen. Veel te vaak gebeuren er ongevallen met bestuurders die gsm’en achter het stuur. Je kan tegen een andere wagen botsen of, erger nog, een fietser of voetganger van de weg maaien. Ban die gsm naar de achterbank, zet hem in automodus, op stil of gewoon uit. Heel wat wagens hebben een extra optie die handenvrij bellen mogelijk maakt. Zo is er het Ford Sync-systeem waarmee je je sms-berichten kan laten voorlezen. Handig als je denkt echt niet zonder je smartphone te kunnen.

Laat je verbazen door de uitstekend uitgeruste wagens van Ford, die jou met hun slimme technologieën helpen om veiliger te rijden. Ontdek alle opties op www.ford.be.