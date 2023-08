België komt bij koplopers in laadpalen: snelladers maal drie in een jaar tijd

Eind juni konden elektrische voertuigen in Vlaanderen terecht bij 753 laadpunten van minstens 150 kilowatt. Een jaar eerder waren er dat nog 288, bijna drie keer minder. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlandse laaddatabedrijf Eco Movement waarover De Tijd bericht.

Volgens dezelfde cijfers blijkt ook het totale aantal publieke laadpalen verder stijgen. Vlaanderen telt er nu 29.111, dat is twee keer zoveel als een jaar geleden. In totaal staan er 37.000 laadpalen in België, waarvan het merendeel dus in Vlaanderen.

De groei is nu op kruissnelheid. De voorbije zes maanden kwamen er in Vlaanderen bijna 9.000 bij. De toename is broodnodig want het aantal elektrische auto’s neemt zienderogen toe. In februari werd de kaap van 100.000 elektrisch aangedreven wagens genomen, tegen eind van dit jaar al zal dat aantal verdubbelen.

Ons land is nu inzake laadinfrastructuur een van de koplopers in Europa. Alleen in Nederland, Duitsland en Frankrijk staan meer publieke laadpalen dan in België.

