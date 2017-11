België is van alle Europese landen groeikampioen elektrische wagens FT

17u46

Bron: Belga 0 JEW Nieuwe elektrische wagens voor de wijkwerking: ook de politiezone Aalter-Knesselare doet mee aan de trend. Auto De Belgen hebben de elektrische wagen ontdekt. Vorig jaar is de verkoop geklommen met liefst 147 procent. Ons land is zo de sterkste stijger in Europa. Dat blijkt uit een rapport van i-Cleantech Vlaanderen.

Van 2015 naar 2016 kwamen in ons land ongeveer 10.000 elektrische wagens bij. Procentueel is dat de sterkste stijging in Europa. Opmerkelijk: in Nederland (-47 procent) en in Denemarken (-70 procent) werden er vorig jaar een pak minder elektrische wagens verkocht.

Toch bedraagt het aandeel elektrische wagens in ons land nog altijd maar 1,6 procent van het totale wagenpark. België staat met dat aantal op de zesde plaats in Europa, na Noorwegen (24%), Nederland (5%), IJsland (4,2%), Zweden (3,2%) en Zwitserland (1,8%).

Een elektrische wagen moet ook opgeladen worden en daarvoor investeert ons land volop in infrastructuur. Met meer dan twintig laadstations voor elektrische wagens per 1.000 kilometer staat België op de vierde plaats in Europa. Nederland is kampioen, met 150 stations per vierkante kilometer, gevolgd door Zwitserland (44) en Luxemburg (24,8). Noorwegen, dat veel uitgestrekte natuur telt, staat pas op plaats tien in Europa.

Het Vlaamse rapport geeft jaarlijks een overzicht van de evoluties en uitdagingen in de cleantech-sector: vormen van technologie die bijdragen aan een schoner milieu of die leiden tot energiebesparing.